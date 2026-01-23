Klopp: "Real? In questo momento direi di no, ma nella vita non si può mai sapere"

Dopo l’esonero di Xabi Alonso, in casa Real Madrid è tornato a circolare con insistenza un nome di grande prestigio: quello di Jürgen Klopp. Il tecnico tedesco, oggi 58enne, è da tempo considerato uno dei profili più affascinanti per la panchina della Casa Blanca, ma il club madrileno ha scelto per ora una soluzione interna, affidandosi ad Alvaro Arbeloa per gestire la fase di transizione.

Interpellato sul possibile futuro al Santiago Bernabéu, Klopp ha però mantenuto una posizione prudente, senza chiudere del tutto la porta. Attualmente legato al progetto Red Bull dopo l’addio al Liverpool, l’allenatore tedesco ha spiegato di vivere un momento di grande equilibrio personale e professionale. Una condizione che lo porta, almeno per ora, a non prendere in considerazione un ritorno immediato in panchina in un contesto come quello del Real Madrid.

Allo stesso tempo, però, il tecnico ha lasciato spazio a un minimo di apertura: niente promesse, nessuna svolta imminente, ma neppure una chiusura definitiva: "Mi trovo in una fase della mia vita in cui mi sento completamente in pace con me stesso, esattamente nel posto in cui voglio essere. Non vorrei essere da nessun’altra parte. In questo momento direi di no, anche se non bisogna mai dire mai. Non credo che cambierò idea, ma nella vita non si può sapere", ha detto ad AS.