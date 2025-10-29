Un talento al giorno, Kobe Barbour: il Chelsea blinda il proprio futuro

Il Chelsea continua a blindare i suoi gioielli e nei giorni scorsi ha raggiunto l'accordo per Kobe Barbour, che si è legato ai Blues per almeno altri tre anni, fino al termine della stagione 2027/28. Il talentuoso centrocampista offensivo, capace di agire sia in posizione centrale che da esterno, rappresenta uno dei prodotti più brillanti del vivaio di Cobham. Entrato nel club a livello Under-8, Barbour ha scalato tutte le categorie giovanili con costanza e maturità, contribuendo ai successi delle squadre che nel 2024 hanno conquistato sia la Premier League Under-16 che la Premier League Cup Under-17.

Promosso stabilmente con l’Under-18 nella passata stagione, il giovane inglese ha continuato a mostrare crescita e personalità. In questa annata, infatti, ha preso parte a tutte le partite disputate dalla formazione Under-18 in ogni competizione, diventando un punto di riferimento tecnico e caratteriale del gruppo. Il momento più significativo della sua giovane carriera è arrivato con il debutto nella Youth League con l’Under-19, impreziosito da un gol nel 5-2 contro il Benfica, prestazione che ha attirato l’attenzione degli osservatori del club. Barbour ha inoltre esordito con l’Under-21 nel Trofeo EFL, segnando un ulteriore passo nel suo percorso di crescita.

Nome: Kobe Barbour

Data di nascita: 3 ottobre 2007

Nazionalità: inglese

Ruolo: trequartista

Squadra: Chelsea

Assomiglia a: Tyrique George