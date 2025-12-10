TMW
Atletico Madrid, tra le sirene arabe e il rinnovo: nei prossimi giorni il futuro di Koke
Futuro da scrivere per Koke con l’Atletico Madrid. Un contratto in scadenza, rinnovato fin adesso di anno in anno e un’avventura che quest’anno potrebbe anche terminare.
Al centrocampista pensa l’Al Hilal. Uno scenario ancora non entrato nel vivo, ma una pista da monitorare. Cresciuto all’Atletico Madrid, il centrocampista classe 92 è un pilastro della squadra da molti anni. L’Arabia potrebbe presto bussare alla porta. Ma, probabilmente, anche l’Atletico Madrid per continuare ancora insieme. Saranno settimane importanti. Tra l’Arabia e il rinnovo, a breve si potrebbe decidere il futuro di Koke…
