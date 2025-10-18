Darwin Nunez, doppietta e assist: Al Hilal travolgente, Inzaghi a un passo dall'Al Nassr

L'Al Hilal non lascia scampo all'Al Ettifaq e centra la quarta vittoria di fila tra tutte le competizioni. Sotto le luci dei riflettori l'ex Liverpool Darwin Nunez (doppietta e assist), Marcos Leonardo con due gol e Ruben Neves dal dischetto. L'ex Lazio Milinkovic-Savic - grande sogno di mercato della Juventus - sforna un assist e contribuisce al 5-0 finale. Un risultato che permette a Simone Inzaghi e ai suoi ragazzi di portarsi al secondo posto, ad una sola lunghezza dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo - deve ancora giocare - con 11 punti.

La classifica della Saudi Pro League:

1. Al-Nassr 12 punti (4 partite giocate)

2. Al Hilal 11 (5)

3. Al-Ittihad 10 (5)

4. Al-Qadisiya 10 (4)

5. Al-Kholood 9 (5)

6. Al Ahli 9 (5)

7. NEOM 9 (4)

8. Al Taawon 9 (4)

9. Al Fayha 8 (5)

10. Al Ettifaq 7 (5)

11. Al Khaleej 6 (4)

12. Al Shabab 5 (5)

13. Al Riyadh 3 (5)

14. Al Hazem 2 (4)

15. Damac 1 (4)

16. Al Fateh 1 (4)

17. Al Okdhood 0 (4)

18. Al Najma 0 (5)