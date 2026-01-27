Ufficiale Il Lens riaccoglie Arthur Masuaku e lo presenta in stile Ritorno al Futuro

Ritorno al futuro per Arthur Masuaku. Il laterale sinistro franco-congolese, prodotto del settore giovanile del Lens, torna a vestire la maglia giallorossa dopo diciotto anni, rinforzando la rosa di Pierre Sage con un prestito di sei mesi senza opzione di riscatto dal Sunderland, club di Premier League. Un’operazione dal forte valore simbolico ma anche tecnico, che riporta a casa un giocatore di grande esperienza internazionale.

Nato nella regione e cresciuto calcisticamente tra Fives e La Gaillette dal 2003 al 2008, Masuaku ha mosso i primi passi proprio con i Sang et Or, condividendo il percorso di formazione con talenti come Kondogbia, Varane, Hazard e Aurier. Frenato inizialmente da alcuni infortuni, ha completato il suo sviluppo a Valenciennes, dove ha esordito tra i professionisti e si è imposto in Ligue 1 nella stagione 2013/14, mettendo in mostra esplosività, qualità offensive e continuità.

Da lì una carriera in costante ascesa: Olympiacos, con cui ha vinto campionato e coppa in Grecia, distinguendosi anche in Champions League; poi il lungo capitolo in Premier League con il West Ham, dove ha collezionato 128 presenze e raggiunto una semifinale di Europa League. Successivamente il trasferimento al Besiktas, protagonista in Turchia tra Süper Lig, coppe nazionali ed Europa, fino al ritorno in Inghilterra con il Sunderland. Internazionale con la Repubblica Democratica del Congo (42 presenze), Masuaku arriva a Lens forte di quasi 350 partite tra i professionisti e di una maturità calcistica completa. Solidità difensiva, spinta sulla fascia, qualità nel cross e personalità: sono queste le caratteristiche che lo rendono un innesto prezioso per la seconda parte di stagione.