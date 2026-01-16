L'allenatore del Nantes sprona il Marocco: "Vincere la Coppa è un obbligo morale"

Alla vigilia della finale della Coppa d’Africa 2025 tra Marocco e Senegal, Ahmed Kantari, allenatore del Nantes ed ex nazionale marocchino, si è mostrato molto fiducioso sulle possibilità della sua nazionale d’origine. Per Kantari, vincere non è semplicemente un pronostico: per i padroni di casa è un vero obbligo morale. "Una vittoria del Marocco? Non è una previsione, è un dovere", ha dichiarato l’allenatore in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di trionfare davanti al proprio pubblico.

Secondo Kantari, la chiave del successo marocchino risiede nella forza del collettivo. "Come accade anche a Nantes, le vittorie derivano dalla compattezza e dalla collaborazione della squadra. Certo, il talento individuale fa la differenza, ci sono giocatori che sanno dare quel piccolo extra decisivo, ma quello che emerge dal Marocco è soprattutto un’organizzazione di squadra impressionante, con rotazioni intelligenti a centrocampo e in attacco".

L’ex centrocampista ha anche elogiato la solidità difensiva della formazione di Walid Regragui, capace di eliminare la Nigeria in semifinale senza subire gol. "Hanno mostrato grande crescita durante il torneo e hanno disputato probabilmente la loro miglior partita contro la Nigeria", ha aggiunto.