Ok, l'acquisto è giusto. Semenyo brilla: è lui il migliore di febbraio in Premier League

L’impatto di Antoine Semenyo con il Manchester City non poteva essere migliore. Arrivato durante il mercato invernale dopo aver attirato l’interesse di diversi club, l’ex attaccante del Bournemouth si è rapidamente imposto nella squadra di Guardiola e ha conquistato il premio di miglior giocatore di febbraio in Premier League.

Il nazionale ghanese ha firmato prestazioni di alto livello nel suo primo mese completo con i Citizens: tre gol e un assist in cinque presenze, numeri che gli hanno permesso di aggiudicarsi per la prima volta in carriera il riconoscimento ufficiale di Player of the Month. Un traguardo importante per l’attaccante, che non ha nascosto la sua soddisfazione dopo l’annuncio del premio. "È un momento fantastico per me. Vincere il titolo di giocatore del mese della Premier League così poco tempo dopo il mio arrivo al City è qualcosa che non dimenticherò mai", ha dichiarato.

Semenyo ha poi sottolineato di voler continuare a migliorare e contribuire ai successi della squadra. "Ora mi concentro sulla mia crescita e sull’aiutare il City a ottenere i migliori risultati possibili. C’è ancora molto da giocare e sono davvero entusiasta di vivere questa parte finale della stagione".