Ufficiale Nantes, esonerato Luis Castro. Al suo posto scelta coraggiosa: ecco Ahmed Kantari

Il Nantes ha ufficializzato il licenziamento di Luis Castro e ha subito annunciato il suo successore: Ahmed Kantari, 40 anni, ex difensore centrale e già vice di Antoine Kombouaré lo scorso anno, prenderà in mano la squadra già da venerdì sera per il match contro l’Angers al Raymond Kopa.

Kantari conosce bene l’ambiente del Nantes e parte del gruppo squadra, un vantaggio per provare a invertire la rotta in Ligue 1. Il club lo affiancherà a due assistenti, Eric Blahic e Stéphane Mangione, un preparatore fisico, Gilles Marambaud, e conferma Faouzi Amzal come allenatore dei portieri. La squadra è attualmente al diciassettesimo posto, con un bilancio di 2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Nonostante sia nuovo nel ruolo di capo allenatore in Ligue 1, Kantari vanta esperienze importanti: ha guidato il Valenciennes in Ligue 2 e in National, salvando la squadra dalla retrocessione e raggiungendo le semifinali di Coppa di Francia con prestazioni di rilievo. Inoltre, il suo ruolo come commentatore per Ligue1+ gli ha permesso di sviluppare una conoscenza approfondita dei giocatori e del campionato francese.

Ora dovrà subito ottenere la fiducia del gruppo, sperando di ricevere rinforzi durante il mercato invernale. Il compito si preannuncia tutt'altro che semplice.