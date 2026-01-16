Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

L'Angers saluta Justin Kalumba: l'esterno vola in Spagna al Maiorca

L'Angers saluta Justin Kalumba: l'esterno vola in Spagna al MaiorcaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Titone
Simone Lorini
Oggi alle 11:54Calcio estero
Simone Lorini

Dopo due anni in Francia, Justin Kalumba lascia l'Angers e la Ligue 1 per iniziare una nuova avventura nella Liga. Il club francese ha ufficializzato la cessione dell'ala classe 2004 al Maiorca.

Il ventunenne francese ha già firmato il nuovo contratto con la formazione delle Baleari, legandosi al club spagnolo fino al giugno 2029. L'operazione, confermata in contemporanea da entrambe le società, permette al Maiorca di assicurarsi un profilo giovane e rapido per rinforzare le proprie corsie esterne.

Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
L'Angers saluta Justin Kalumba: l'esterno vola in Spagna al Maiorca UfficialeL'Angers saluta Justin Kalumba: l'esterno vola in Spagna al Maiorca
Lo Strasburgo investe ancora sui talenti: 7 milioni pronti per Yassine del Dunkerque... Lo Strasburgo investe ancora sui talenti: 7 milioni pronti per Yassine del Dunkerque
Casa Pia accusato di aver violato le restrizioni europee trasferendo denaro dalla... Casa Pia accusato di aver violato le restrizioni europee trasferendo denaro dalla Russia
Tre anni di lavori e 35 milioni di spese: pronta la nuova villa di CR7. La cognata:... Tre anni di lavori e 35 milioni di spese: pronta la nuova villa di CR7. La cognata: "Serve il buggy per girarla"
Caso Oliveira: distrugge una panchina del Dragão e dopo la denuncia del Porto, arrivano... Caso Oliveira: distrugge una panchina del Dragão e dopo la denuncia del Porto, arrivano le scuse
Dalla Turchia: il Beşiktaş lavora ad un pre-accordo con Alaba, la Fiorentina sullo... Dalla Turchia: il Beşiktaş lavora ad un pre-accordo con Alaba, la Fiorentina sullo sfondo
Bruno Fernandes può lasciare il Manchester United a giugno. C'è il Bayern Monaco Bruno Fernandes può lasciare il Manchester United a giugno. C'è il Bayern Monaco
Liverpool, Slot su Salah: "Sarei felice di un suo ritorno anche se avessi 15 attaccanti"... Liverpool, Slot su Salah: "Sarei felice di un suo ritorno anche se avessi 15 attaccanti"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
3 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
4 Graziani: "La Roma per ora ha fatto un miracolo. Raspadori serviva a Gasp"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 gennaio
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Dovbyk si opererà dopo la lesione miotendinea alla coscia sinistra: i tempi di recupero
Immagine top news n.1 Allegri fortunato? Per il Milan (imbattuto da 19 gare di fila) parlano i numeri
Immagine top news n.2 L'Inter pronta a blindare Pio Esposito. Parti a lavoro per un rinnovo fino al 2031 con adeguamento
Immagine top news n.3 Roma, Malen è un nuovo giocatore giallorosso: l'attaccante sceglie il numero 14
Immagine top news n.4 E ora vien da chiedersi: il Milan deve guardare davanti o dietro?
Immagine top news n.5 Como, Fabregas insiste: la coperta è corta. Il mercato può aiutare, ma Kempf cosa fa?
Immagine top news n.6 Serie A, classifica aggiornata: il Milan non molla l'Inter e tiene viva la corsa Scudetto
Immagine top news n.7 Il Como gioca, il Milan allegriano vince. E Fabregas non se lo spiega
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Lotito: "Non svendiamo, ma la filosofia è cambiata. Mandiamo via chi non vuole restare"
Immagine news Serie A n.2 "Per me il Genoa è come per te la Roma": la frase di Masini e l'amore eterno al Grifone
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Grosso: "A Napoli un bell'esame per noi. Koné in dubbio"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Ratkov: "Sono pronto per accettare la sfida". Taylor: "Obiettivo Europa"
Immagine news Serie A n.5 Jack Harrison colpo Fiorentina: ecco perché si è creata la frattura con i tifosi del Leeds
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Fabiani: "Sarri fa battute, è toscano... Figuriamoci se non conosceva Ratkov e Taylor"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, scatto per Buffon del Pisa. Superate Juve Stabia e Modena
Immagine news Serie B n.2 Asse fra Spezia e Sassuolo: Skjellerup verso la Liguria. E Wisniewski potrebbe finire in Emilia
Immagine news Serie B n.3 SudTirol, Castori: "Empoli, qualità e tecnica: per affrontarlo serve attenzione e gestione del ritmo"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, ecco Romano per il centrocampo. Arriva in prestito secco dalla Roma
Immagine news Serie B n.5 Monza-Izzo, aria di rottura: il difensore chiede di non essere convocato, la situazione
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, vincere a Bari cambierebbe gli scenari in classifica. Si tenta il colpo in attacco
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi-Cortesi, niente ali tarpate per l'attaccante. Il club aspetta solo la congrua offerta
Immagine news Serie C n.2 Stramaccioni ha risolto con il Trapani. Ora c'è il Perugia: il difensore ha firmato con gli umbri
Immagine news Serie C n.3 Pesoli: "Carpi con ruolino di marcia positivo, e la Ternana può arrivare fino in fondo"
Immagine news Serie C n.4 Fischnaller sceglie il Ravenna? Sì. Ma il club giallorosso attende di capire il futuro del Trapani
Immagine news Serie C n.5 Si alza il sipario sulla 21ª giornata di Serie C: oggi Vis Pesaro-Arezzo e Cavese-Team Altamura
Immagine news Serie C n.6 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.2 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.3 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
Immagine news Calcio femminile n.6 La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)