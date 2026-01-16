Ufficiale
L'Angers saluta Justin Kalumba: l'esterno vola in Spagna al Maiorca
Dopo due anni in Francia, Justin Kalumba lascia l'Angers e la Ligue 1 per iniziare una nuova avventura nella Liga. Il club francese ha ufficializzato la cessione dell'ala classe 2004 al Maiorca.
Il ventunenne francese ha già firmato il nuovo contratto con la formazione delle Baleari, legandosi al club spagnolo fino al giugno 2029. L'operazione, confermata in contemporanea da entrambe le società, permette al Maiorca di assicurarsi un profilo giovane e rapido per rinforzare le proprie corsie esterne.
