Salah fa 250 con il Liverpool: è il terzo di sempre. Ed eguaglia un record di Rooney

Il Liverpool è in campo in questo momento ad Anfield Road e dopo 45 minuti conduce per 1-0 contro l'Aston Villa. La squadra di Arne Slot cerca di voltare pagina dopo 6 sconfitte nelle ultime 7 gare e a tirarla fuori dai guai ci sta provando il suo giocatore simbolo, Mohamed Salah.

Con la rete siglata al primo minuto di recupero del primo tempo, Salah ha toccato la quota di 250 reti siglate con la maglia del Liverpool in carriera. L'egiziano è al terzo posto dei migliori bomber di sempre del club: meglio di lui al momento hanno fatto soltanto Ian Rush con 339 gol e Roger Hunt, più vicino con 280 reti.

In totale poi ha totalizzato 276 fra gol e assist in Premier League per i Reds (188 gol, 88 assist), pareggiando il record per una singola squadra stabilito da Wayne Rooney al Manchester United (183 gol, 93 assist).

Nelle ultime 12 presenze contro l'Aston Villa in campionato e coppa - compresa quella di oggi - Salah ha segnato dieci gol, otto dei quali in Premier League, confermando la sua buona vena contro questa rivale. Se all'inizio di questa stagione ci si chiedeva dove fosse finito il vero Salah insomma, nelle ultime settimane l'ex attaccante di Fiorentina e Roma è tornato ai suoi standard migliori.