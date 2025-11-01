Siviglia, la denuncia di Marcao: "Rigore? In Spagna succedono cose molto strane"

L'Atletico Madrid vince per la quarta volta consecutiva: 3-0 senza troppe discussioni al Siviglia di Almeyda. Anzi, qualche discussione c'è, perché ad aprire il match è stato un calcio di rigore - poi siglato da Julian Alvarez - che ha spianato la strada alla squadra di Diego Simeone e che non è stato gradito dagli avversari.

Fra i giocatori del Siviglia infatti, al termine della sfida Marcao si è apertamente lamentato dell'arbitraggio di Hernández Maeso parlando ai microfoni di DAZN: "Il rigore? Non lo so cosa dire. In Spagna succedono molte cose. Prima della partita, parlano, ma poi è la partita a contare... Se fischia un rigore, dovrebbe fischiare fallo sul secondo gol. In ogni azione succedono cose che trovo molto strane. Lui fischia un rigore contro di noi per una sciocchezza, ma non contro di loro. Sono arrabbiato."

Anche il suo compagno di squadra Sow ha parlato a DAZN: "Il rigore ci ha annientati. Dopodiché, i loro gol sono stati facili. Non abbiamo difeso bene lì, ma non abbiamo nemmeno creato occasioni. In questo stadio, bisogna giocare una partita perfetta. Dobbiamo lavorare di più. È una stagione molto lunga. Ora dobbiamo vincere in casa".