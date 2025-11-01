Qualcuno fermerà il Bayern? 15 vittorie in 15 match. E oggi c'era l'attacco-b

Il Bayern Monaco fa un campionato a parte. Sembra una frase fatta che si applica di campionato in campionato alle varie squadre che prendono il largo, ma in questo caso la frase calza a pennello e viene dimostrata di settimana in settimana dagli uomini di Vincent Kompany. In giornata odierna nonostante un turnover importante i bavaresi hanno superato 3-0 il Leverkusen con tre reti già nel primo tempo.

Fuori Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz nella formazione titolare, ma i campioni in carica hanno dominato la partita fin dall'inizio e hanno mantenuto il loro record assoluto in Bundesliga. Con la vittoria contro il Bayer Leverkusen, il Bayern Monaco ha ulteriormente consolidato il suo storico record di vittorie nei cinque maggiori campionati europei: sono 15 vittorie consecutive in tutte le competizioni.

Chi fermerà il Bayern? Martedì c'è il PSG

Inoltre, Vincent Kompany potrà presto contare di nuovo su Jamal Musiala e Alphonso Davies, il che solleva la domanda: c'è ancora qualcuno in Bundesliga che possa fermare il Bayern? Di certo una prima risposta, se estendiamo la domanda al resto dell'Europa, la potremo avere già questo martedì: il Bayern farà visita al Paris Saint-Germain, Campione d'Europa in carica, per la gara di Champions League. Insomma, un primo crush-test importante, posto che in Europa è già arrivata una vittoria di cartello contro il Chelsea, all'esordio (e poi contro Pafos e Club Brugge).