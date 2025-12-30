L'Atletico piange il capitano più longevo di sempre: Enrique Collar è morto a 91 anni

L’Atletico Madrid piange la scomparsa di Enrique Collar, una delle più grandi leggende della storia del club e il capitano più longevo di sempre. Aveva 91 anni. Con un comunicato ufficiale, il club rojiblanco ha reso omaggio a una figura simbolo: "La famiglia biancorossa perde un’icona che ha dato tutto per portare l’Atlético ai vertici del calcio nazionale ed europeo".

Sui social, l’Atlético ha espresso il proprio cordoglio ricordando un campione che ha segnato un’epoca: "Campione di Spagna, vincitore di tre Coppe del Re e di una Coppa delle Coppe con i nostri colori, Enrique Collar è stato capitano per dieci anni, dal 1960 al 1969, più a lungo di qualsiasi altro giocatore nella storia del club. Rimarrai per sempre nei nostri cuori". Soprannominato "El Niño" molto prima di Fernando Torres, Collar ha indossato la fascia di capitano per un periodo record, superando di tre anni l’attuale capitano Koke e di quattro Gabi. Il suo volto era stato scelto anche per la tessera dei soci della stagione 2023-2024, a testimonianza del segno indelebile lasciato nella storia della società madrilena.

Arrivato nel 1953, di ruolo ala sinistra, ha vestito la maglia dei Colchoneros per 16 stagioni, collezionando 470 presenze e 105 gol. Da capitano ha guidato la squadra alla conquista della Liga nel 1966, di tre Coppe del Re (1960, 1961 e 1965) e della Coppa delle Coppe nel 1962. Fu inoltre il primo marcatore dell’Atlético in quella competizione europea, nella storica partita contro il Sedan nel 1961. Con la Nazionale spagnola ha totalizzato 16 presenze e 4 reti, partecipando anche al Mondiale del 1962 in Cile. Si ritirò nel 1970 dopo un’ultima stagione al Valencia, lasciando un’eredità sportiva e umana che resterà per sempre legata all'Atlético Madrid.