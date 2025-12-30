Il Porto non si ferma, Farioli: "Segnare subito nella ripresa ha cambiato l'inerzia della sfida"

Cinque punti di vantaggio sullo Sporting, 10 sul Benfica a una giornata dal termine del girone di andata. Il Porto di Francesco Farioli continua la marcia quasi inarrestabile, trascinato da un Samu già in forma "Mundial", autore di una doppietta nella vittoria di ieri contro l'AFS. Il tecnico italiano ha analizzato con lucidità la partita, sottolineando come l’approccio deciso nella ripresa sia stato determinante per indirizzare il match: "Segnare subito nella seconda parte ha cambiato completamente l’inerzia della gara", ha spiegato Farioli. "Nel primo tempo non siamo riusciti a imporre l’intensità necessaria. L’avversario cercava continuamente di spezzare il ritmo e noi avremmo potuto fare meglio. Dopo l’intervallo, invece, siamo stati più dinamici, più lucidi e abbiamo trovato le soluzioni giuste per entrare nell’area avversaria".

Grande attenzione anche alla situazione di Diogo Costa, uscito per infortunio. L’allenatore ha confermato che il portiere si mostrava ottimista, ma ha rimandato ogni valutazione agli esami previsti per oggi. Quanto a possibili rinforzi o novità in vista dell’allenamento a porte aperte del 1° gennaio, Farioli ha preferito mantenere prudenza: "Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni".

Sul piano mentale, il tecnico ha voluto spegnere qualsiasi discorso legato a pressioni o vantaggi in classifica: "Il campionato è una maratona, lunga e piena di ostacoli. Non esistono partite facili. Dobbiamo pensare solo al prossimo impegno, a cominciare dalla sfida con il Santa Clara". Farioli ha poi elogiato Samu: "Sta lavorando tantissimo, è giovane, ha grande potenziale ed è il nostro miglior marcatore. La sua dedizione lo farà crescere ancora".