Il River a caccia di una vecchia conoscenza della Serie A: obiettivo Vina del Flamengo

Il River Plate continua a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di un terzino sinistro e nelle ultime ore ha individuato un nuovo obiettivo concreto: Matías Viña. Il club argentino ha infatti avviato i contatti con il Flamengo per il difensore uruguaiano, fresco vincitore della Copa Libertadores 2025, ma utilizzato con il contagocce nel corso della stagione.

Dopo le trattative naufragate per Julio Soler e Alexandro Bernabéi, e i tentativi rimasti senza esito per Román Vega, Ángelo Martino ed Elías Báez, la dirigenza del Millonario ha deciso di puntare sull’ex Nacional Montevideo e Sassuolo, ritenuto un profilo affidabile ed esperto per rinforzare una corsia considerata prioritaria. La proposta avanzata da River prevede un prestito annuale con opzione di riscatto, formula che consentirebbe al club di valutare il rendimento del giocatore prima di un eventuale investimento definitivo.

Viña, 28 anni, ha collezionato appena 10 presenze nel 2025 con la maglia del Flamengo, chiuso nelle gerarchie da Alex Sandro e Ayrton Lucas. Una situazione che avrebbe alimentato la sua volontà di cambiare aria per ritrovare continuità e centralità nel progetto tecnico. Dalla dirigenza del club carioca filtra però cautela: nonostante il laterale non sia una pedina fondamentale, il Flamengo non sembra disposto a facilitarne l’uscita.