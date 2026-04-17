Un 16enne nella sfida che vale la Premier? Arteta: "Dowman pronto a qualsiasi contesto"

Tutto in 90 minuti, o quasi. Il Manchester City arriva alla sfida contro l'Arsenal, in programma domenica alle 17.30, a sei lunghezze di distanza, ma anche con una partita in meno rispetto ai Gunners. Facendo due conti insomma, si capisce come la squadra di Guardiola con una vittoria potrebbe mettere a serio rischio la vittoria del titolo da parte della squadra di Arteta.

Arteta che avrà a disposizione il teenager venuto alla ribalta in queste settimane, il classe 2009 Max Dowman. Il 16enne ha impressionato il mondo nelle sue 11 presenze in prima squadra in questa stagione ed è diventato il più giovane marcatore nella storia della Premier League con il gol segnato contro l'Everton a marzo, all'età di 16 anni e 73 giorni.

"Sarà pronto, ne sono certo", ha dichiarato Arteta in conferenza stampa su di lui. "Metti questo ragazzo in qualsiasi contesto e sai già cosa sarà in grado di offrire. Lo ha dimostrato in questa stagione in tutte le partite in cui lo abbiamo impiegato", ha aggiunto l'allenatore.

Dowman è subentrato a Madueke al 63° minuto nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro lo Sporting e il nazionale inglese è stato visto zoppicare al termine dell'incontro. "Domani abbiamo un'altra sessione di allenamento e, a giudicare da quello che ho visto, non sembrava che stesse così male", ha spiegato Arteta. "È una persona molto positiva, ed è un giocatore che non si arrende di fronte al dolore. Spero che possa essere disponibile, ma vedremo se sarà in grado di allenarsi".