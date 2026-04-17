Lione, missione impossibile con il PSG? Fonseca: "Siamo realisti, sarà dura"

Due giorni prima della sfida contro il Paris Saint-Germain di domenica sera (in programma alle ore 20:45) il tecnico del Lione, Paulo Fonseca, in conferenza stampa ha riconosciuto le difficoltà nell'affrontare la sfida con la squadra di Luis Enrique.

L'ex Roma e Milan sa che l'impresa sarà particolarmente ardua contro i parigini, che arrivano dal doppio confronto vinto con il Liverpool ai quarti di finale di Champions League, con la semifinale europea all'orizzonte. D'altra parte il suo Lione vuole provare a conquistare i tre punti, che sarebbero fondamentali per la corsa ad un posto nella prossima Champions.

"Dobbiamo essere realisti, sarà dura" - ha ammesso il portoghese. "Abbiamo un calendario complicato e affronteremo il PSG. Dobbiamo prima pensare alla nostra partita e concentrarci su noi stessi. Possiamo guardare i risultati delle altre squadre, ma ci sono ancora delle possibilità. Detto questo, è difficile pensare alle altre partite quando giochi contro la migliore squadra di Francia e d'Europa. Dobbiamo rimanere realisti (...) Il PSG è nel suo miglior periodo della stagione, è davvero molto forte in questo momento", le sue parole