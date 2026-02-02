Ufficiale
L'Everton prende dal Chelsea un talento della nazionale Under 21 inglese
TUTTO mercato WEB
L'Everton rende noto l'acquisto di Tyrique George dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto. 19 anni, l'ala sinistra è considerato un grande prospetto del calcio inglese e vanta già 4 presenze (3 due reti) con la nazionale Under 21.
