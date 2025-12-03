Atletico ko a Barcellona, Simeone comunque sorride: "Mi è piaciuto l'atteggiamento"

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha commentato la sconfitta contro il Barcellona: "Sono molto contento della prestazione della squadra. Abbiamo iniziato molto bene, poi sono riusciti a farci male al centro. Nella ripresa hanno iniziato un po' meglio e dopo 20 minuti abbiamo preso il controllo della partita. Abbiamo avuto tre occasioni da gol importanti che non siamo riusciti a concretizzare... ma sono contento. Sappiamo che hanno un'eccellente capacità di passaggio.

Giocano con molti giocatori al centro. Lo fanno molto bene. Oggi ha funzionato molto bene per loro in quelle situazioni, per il primo e il secondo gol. All'intervallo, abbiamo detto che non potevamo lasciarli giocare al centro. Abbiamo continuato a migliorare. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Non abbiamo vinto, ok, ma mi è piaciuta la prestazione della squadra. Bisogna correre molto ed è difficile togliergli la palla".

Di seguito la classifica aggiornata dopo la sfida di ieri sera:

Classifica aggiornata

1. Barcellona 37 *

3. Real Madrid 33

2. Villarreal 32

4. Atletico Madrid 31 *

5. Betis 24

6. Espanyol 24

7. Getafe 20

8. Athletic 20

9. Real Sociedad 16

10. Siviglia 16

11. Celta Vigo 16

12. Elche 16

13. Rayo Vallecano 16

14. Alavés 15

15. Valencia 13

16. Maiorca 13

17. Osasuna 12

18. Girona 12

19. Levante 9

20. Oviedo 9

* una partita in più