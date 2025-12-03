Barcellona, Flick: "Orgoglioso della mia squadra. Fatto un altro passo in avanti"

Dopo il successo casalingo contro l'Atletico Madrid, il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha commentato: "La nostra prestazione è stata di un altro livello; abbiamo giocato contro una grande squadra - riporta il Mundo Deportivo -. Abbiamo lottato insieme, questo è quello che ho visto oggi. È stata grandiosa, fantastica, una delle migliori partite della stagione. Dopo l'ultima partita, ho detto che stavamo tornando al nostro livello. Oggi abbiamo fatto un altro passo avanti. Abbiamo migliorato molti aspetti di cui avevamo bisogno. Non ci siamo arresi e sono molto orgoglioso della mia squadra.

Alcuni giocatori non sono ancora al 100% e abbiamo dovuto fare delle sostituzioni, ma è importante averli in campo. Pedri? Sta bene, solo stanco. Dani Olmo? Vedremo domani. Pedri? È un giocatore incredibile. Sono contento perché è tornato al meglio; lo abbiamo visto contro l'Alavés e soprattutto oggi. È molto importante per noi.

Gerard Martín? Lo hanno visto tutti. Ci offre molte opzioni in attacco, ma anche in difesa. È stato fantastico. Joan Garcia? Sta giocando ad alto livello; ci dà molta stabilità in difesa. È sempre lì nei momenti giusti. Raphinha? È un giocatore molto importante. Quando è in campo, alza l'intensità, quella di tutti. Oggi ci ha regalato cose molto positive".