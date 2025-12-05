Lalas in vista di USA 2026: "Da americano mi addolora dirlo, ma l'Inghilterra è davvero forte"

L'icona del calcio americano, Alexi Lalas, con 96 presenze in Nazionale all'attivo, ha offerto il proprio punto di vista a pochi mesi dal prossimo Mondiale, definendo l'Inghilterra una delle squadre da battere. Tuttavia, dato che il torneo si svolgerà in concomitanza con il simbolico 250° anniversario dell'indipendenza americana, ha scherzato sul fatto che la vista dei Tre Leoni che celebrano un trionfo sul suolo statunitense sarebbe uno scenario da evitare a tutti i costi.

"Da americano, mi addolora dirlo pubblicamente, ma l'Inghilterra è davvero forte", ha detto Lalas. "E verranno qui la prossima estate per la Coppa del Mondo, nel giorno del nostro 250° compleanno. Se il trofeo dovesse 'tornare a casa' sulle nostre coste, sarebbe molto frustrante. Non possiamo permetterlo, ma sono molto, molto bravi".

Nel frattempo, all'interno del camp inglese, l'ottimismo è cresciuto visibilmente nei primi mesi della gestione di Thomas Tuchel. Il CEO della FA, Mark Bullingham, ha descritto l'arrivo di Tuchel come una scossa di energia che ha rapidamente pervaso la squadra. "Thomas è arrivato e ha subito ingranato alla grande", ha commentato Bullingham. "Si percepisce una brillante energia nel camp e si vede che i giocatori stanno rispondendo molto bene a lui. Quindi siamo impazienti di affrontare il torneo. Sappiamo che per le squadre europee sarà ovviamente difficile a causa del caldo, ma faremo tutto il possibile e non vediamo l'ora".