Manchester City, Guardiola: "Ho rivisto la partita col Fulham, so cosa dobbiamo fare"

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha tenuto la sua conferenza stampa pre-partita in vista dell'incontro casalingo di sabato contro il Sunderland, analizzando i recenti problemi difensivi della sua squadra: "Abbiamo cercato di capire cosa è successo per subire quei gol. L'avversario conta sempre. Ho un'alta considerazione per Marco Silva e per il Fulham da molti, molti anni. A volte bisogna accettare quello che è successo. Fa parte della crescita, fa parte del processo. Domani ci aspetta un altro avversario", ha dichiarato il tecnico.

Guardiola ha ammesso la fragilità difensiva, ma ha ribadito l'importanza di non snaturare l'identità offensiva del City: "Tutti i gol subiti sono arrivati dal limite dell'area e non avevamo giocatori lì per difendere. Ne parleremo. Ma è un avversario diverso, con qualità diverse. Non mi piace subire sei gol in due partite, ma siamo la squadra che ha segnato di più e dobbiamo costruire partendo da questo. Dobbiamo sistemare questo tipo di cose, ma senza perdere la nostra essenza, ovvero creare occasioni su occasioni da gol, perché stiamo costruendo una squadra per questo. Dobbiamo essere più solidi. Ho rivisto la partita e ho capito cosa dobbiamo fare – e i giocatori lo sapranno al momento giusto".

I favoriti ai Mondiali e l'Inghilterra di Tuchel: "Sono gli stessi di sempre. Lo sanno tutti. Saremo tutti d'accordo sui quattro o cinque candidati. Mi piacerebbe che l'Inghilterra fosse tra loro. Non voglio sembrare troppo carino, ma sono qui da molti anni e faccio parte di questo Paese, mi piacerebbe molto se Thomas e le persone coinvolte potessero fare l'ultimo passo e riuscirci".