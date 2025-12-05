A 77 anni si è spento lo scrittore Alfonso Ussía: il messaggio di cordoglio del Real Madrid

Il mondo del giornalismo e della letteratura spagnola è in lutto per la scomparsa di Alfonso Ussía Muñoz Seca, scrittore e giornalista di spicco, spentosi all'età di 77 anni. Noto per il suo fervente madridismo, Ussía arrivò persino a candidarsi alla presidenza del Real Madrid nel 1991, in una sfida elettorale che lo vide contrapposto a Ramón Mendoza.

Il Real Madrid ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa attraverso un comunicato ufficiale. "Il Real Madrid C. F., il suo presidente e il Consiglio di Amministrazione lamentano profondamente la scomparsa dello scrittore e giornalista Alfonso Ussía, un grande madridista e una figura rilevante del giornalismo spagnolo", esordisce la nota del club.

"Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto ai suoi familiari e a tutti i suoi cari. Alfonso Ussía è deceduto all'età di 77 anni. Riposi in pace", conclude il breve comunicato ufficiale della società Blanca.