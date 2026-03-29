L'ex Milan Dhorasoo diventa allenatore a 52 anni: "Il mio obiettivo è essere il numero uno"

Dopo anni da opinionista e analista, Vikash Dhorasoo è pronto a intraprendere una nuova sfida nel mondo del calcio. L’ex centrocampista della Francia, vicecampione del mondo nel 2006, ha annunciato la sua volontà di diventare allenatore, come raccontato in un’intervista a L’Equipe.

A 52 anni, e dopo l’esperienza da vice al Paris 13 Atletico, l'ex Milan si sente pronto per il salto definitivo: “Diventare allenatore non era nei miei piani, ma parlare e analizzare calcio mi ha fatto pensare che fosse il momento di provarci davvero”. Una scelta maturata nel tempo, anche grazie a esperienze lontane dall’Europa: “In India mi è stato chiesto di allenare alcune ragazze. Ho organizzato una sessione e mi è piaciuto”.

L’ex PSG non nasconde le ambizioni: “Il mio obiettivo è essere il numero uno. Mi sento pronto per guidare una squadra di alto livello, gestire uno staff e vivere un’avventura bella anche dal punto di vista umano”. Le idee sono chiare anche sulla destinazione: “Vorrei allenare in Ligue 1, Ligue 2 o una nazionale con un grande progetto”. Infine una riflessione sul percorso degli ex calciatori: “Siamo pochi a intraprendere questa carriera. Voglio rappresentare chi ha vissuto la nazionale e può dare qualcosa anche da allenatore”.