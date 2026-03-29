L'Arabia Saudita guarda in casa Sporting: Suarez e Trincao nel mirino. Con clausole monstre

Lo Sporting CP si prepara a un’estate potenzialmente movimentata, con due dei suoi uomini chiave finiti nel radar dei club sauditi. Luis Suarez e Francisco Trincao, protagonisti della stagione dei biancoverdi, hanno attirato l’attenzione di società pronte a investire cifre importanti per portarli in Arabia. A scriverlo è A Bola.

Il nome più caldo è quello di Suarez, autentico trascinatore della squadra. L’attaccante colombiano, arrivato la scorsa estate dall’Almería per oltre 22 milioni più bonus, ha risposto sul campo con numeri di altissimo livello: 33 gol in 42 presenze, di cui 24 in campionato, dove guida la classifica marcatori. Prestazioni che hanno cancellato i dubbi iniziali legati al suo arrivo e alla pesante eredità lasciata da Gyokeres. Blindato da un contratto fino al 2030 e da una clausola rescissoria da 80 milioni, Suarez resta centrale nei piani del club, ma le offerte saudite potrebbero mettere alla prova la resistenza della dirigenza.

Situazione simile per Trincao, altro pilastro della squadra di Rui Borges. Il portoghese, tra i più utilizzati in stagione, ha collezionato 11 gol e 14 assist, confermandosi elemento imprescindibile. Anche lui è legato allo Sporting fino al 2030, con una clausola da 60 milioni. Il club osserva con attenzione, consapevole che il richiamo economico proveniente dall’Arabia potrebbe cambiare gli equilibri. E per lo Sporting, difendere i suoi gioielli non sarà semplice.