Dhorasoo si schiera per la liberazione di Gleizes: "I giocatori devono aiutare la causa"

Vikash Dhorasoo, ex giocatore di Milan e Lione e personaggio di grande spessore morale, ha lanciato un appello ai "grandi nomi del calcio" affinché si schierino per la liberazione di Christophe Gleizes, il giornalista detenuto in Algeria.

L’ex centrocampista francese, presente giovedì al Bataclan per una serata di concerti organizzata in sostegno di Gleizes, condannato a sette anni di carcere per "apologia del terrorismo", ha dichiarato: "Non ho bisogno di fare nomi, sapete quali sono i giocatori importanti che potrebbero dare peso alla sua causa e mettere pressione sul governo algerino affinché venga liberato". Dhorasoo è cronista de L’Équipe e viceallenatore del Paris 13 Atlético (National). "Ho voluto partecipare all’evento per rappresentare il mio mondo", ha aggiunto l’ex internazionale francese, che vanta 18 presenze con la nazionale.