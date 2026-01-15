Ufficiale L'Heidenheim si rinforza in difesa con un nazionale svizzero

Rinforzo in difesa per l'Heidenheim che ha annunciato in queste ore l'arrivo di Leonidas Stergiou, difensore proveniente dallo Stoccarda. 23 anni, nazionale svizzero, arriva con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Il presidente del club, Holger Sanwald, ha dichiarato: "Con Leonidas Stergiou acquisiamo un giocatore per la nostra difesa che conosce bene la Bundesliga e, nonostante la giovane età, ha già una notevole esperienza. Siamo convinti che Leo, con le sue qualità calcistiche e il suo atteggiamento in campo, possa da subito aiutarci nell'attuale difficile situazione".



Prime parole per Stergiou da giocatore dell'Heidenheim: "Sono molto contento di questo prestito in Bundesliga. È una grande opportunità per me di tornare a giocare con regolarità e di aiutare l'FCH a rimanere in campionato a fine stagione".