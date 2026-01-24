L'Inter è avvisata, il Borussia Dortmund è in gran forma: Union Berlino battuto 0-3

Grande segnale di forza quello mandato dal Borussia Dortmund, che oggi ha battuto l'Unione Berlino in trasferta con un secco 0-3. A segno l'ex Juve Emre Can, poi Schlotterbeck e Beier. L'Inter, prossima avversaria dei gialloneri in Champions, non potrà quindi dormire certo sonni tranquilli. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Venerdì 23 gennaio

St Pauli - Amburgo 0-0

Sabato 24 gennaio

Bayern Monaco - Augsburg 1-2

Bayer Leverkusen - Werder Brema 1-0

Eintracht Francoforte - Hoffenheim 1-3

Mainz - Wolfsburg 3-1

Heidenheim - Lipsia 0-3

Union Berlino - Borussia Dortmund 0-3

Domenica 25 gennaio

Borussia Monchengladbach - Stoccarda ore 15:30

Friburgo - Colonia ore 17:30

La classifica

1. Bayern Monaco - 50 punti (19 partite)

2. Borussia Dortmund - 42 (19)

3. Hoffenheim - 36 (18)

4. Lipsia - 35 (18)

5. Stoccarda - 33 (18)

6. Bayer Leverkusen - 32 (18)

7. Eintracht Francoforte - 27 (19)

8. Friburgo - 24 (18)

9. Union Berlino - 24 (19)

10. Colonia - 20 (18)

11. Borussia Monchengladbach - 20 (18)

12. Wolfsburg - 19 (19)

13. Augusta - 19 (19)

14. Amburgo - 18 (18)

15. Brema - 18 (18)

16. Magonza - 15 (19)

17. St.Pauli - 13 (18)

18. Heidenheim 13 (19)