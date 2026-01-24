L'Inter è avvisata, il Borussia Dortmund è in gran forma: Union Berlino battuto 0-3
Grande segnale di forza quello mandato dal Borussia Dortmund, che oggi ha battuto l'Unione Berlino in trasferta con un secco 0-3. A segno l'ex Juve Emre Can, poi Schlotterbeck e Beier. L'Inter, prossima avversaria dei gialloneri in Champions, non potrà quindi dormire certo sonni tranquilli. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Venerdì 23 gennaio
St Pauli - Amburgo 0-0
Sabato 24 gennaio
Bayern Monaco - Augsburg 1-2
Bayer Leverkusen - Werder Brema 1-0
Eintracht Francoforte - Hoffenheim 1-3
Mainz - Wolfsburg 3-1
Heidenheim - Lipsia 0-3
Union Berlino - Borussia Dortmund 0-3
Domenica 25 gennaio
Borussia Monchengladbach - Stoccarda ore 15:30
Friburgo - Colonia ore 17:30
La classifica
1. Bayern Monaco - 50 punti (19 partite)
2. Borussia Dortmund - 42 (19)
3. Hoffenheim - 36 (18)
4. Lipsia - 35 (18)
5. Stoccarda - 33 (18)
6. Bayer Leverkusen - 32 (18)
7. Eintracht Francoforte - 27 (19)
8. Friburgo - 24 (18)
9. Union Berlino - 24 (19)
10. Colonia - 20 (18)
11. Borussia Monchengladbach - 20 (18)
12. Wolfsburg - 19 (19)
13. Augusta - 19 (19)
14. Amburgo - 18 (18)
15. Brema - 18 (18)
16. Magonza - 15 (19)
17. St.Pauli - 13 (18)
18. Heidenheim 13 (19)