La finale del Mondiale 2030 si terrà in Spagna: l'annuncio del presidente della RFEF

La corsa per ospitare l’atto conclusivo del Mondiale 2030 si è chiusa con una conferma ufficiale: la finale si disputerà in Spagna. A renderlo noto è stato il presidente della Federazione spagnola, Rafael Louzan, intervenuto durante il decimo gala dell’Associazione della stampa sportiva di Madrid, occasione in cui ha ricevuto un riconoscimento.

“La Coppa del Mondo sarà in Spagna e la finale si giocherà qui”, ha dichiarato ad As, fugando i dubbi che avevano accompagnato i mesi scorsi, quando anche il Marocco era indicato come possibile sede dell’evento conclusivo. Resta invece ancora da definire quale stadio verrà scelto per ospitare la finale, ma è probabile che si tratti del Santiago Bernabeu di Madrid.

Nel corso dell’incontro Louzan ha affrontato anche il tema del calendario interno. L’orientamento della Federazione è quello di collocare la finale di Copa del Rey nel weekend del 18-19 aprile. Una data che potrebbe però creare complicazioni qualora il Betis dovesse raggiungere le semifinali di Europa League, essendo impegnato in campo europeo il giovedì precedente. “Stiamo già lavorando con le autorità competenti e con la UEFA”, ha spiegato il numero uno della RFEF, lasciando aperta la porta a eventuali ritocchi al programma della Liga per garantire un’organizzazione sostenibile.