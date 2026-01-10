La prima favola di FA Cup: il club di Ryan Reynolds elimina il Nottingham, a segno Cacace

Il Wrexham firma una delle sorprese più clamorose del terzo turno di FA Cup e scrive una pagina storica del proprio cammino. Il club gallese, attualmente nono in Championship e sostenuto dai comproprietari hollywoodiani Ryan Reynolds e Rob McElhenney, elimina il Nottingham Forest dopo una sfida ricca di colpi di scena, chiusa sul 3-3 e decisa ai rigori.

Al Racecourse Ground va in scena una partita emozionante, con il Wrexham capace di prendere il controllo nel finale del primo tempo. Le reti di Liberato Cacace e Oliver Rathbone ribaltano l’inerzia del match e spingono i padroni di casa fino al sorprendente 3-1. Il Forest, però, non molla e trova la forza di rientrare in partita con Callum Hudson-Odoi, trascinando la gara ai tempi supplementari.

Dopo 120 minuti ad alta tensione, la qualificazione si decide dal dischetto. A prendersi la scena è Arthur Okonkwo: il portiere del Wrexham para il rigore decisivo di Omari Hutchinson, facendo esplodere di gioia lo stadio.