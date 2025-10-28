Carabao Cup, tutto facile per il Brentford. Fulahm col brivido. Fuori il Wrexham di Ryan Reynolds

Si sono concluse le prime tre gare degli ottavi di finale di Carabao Cup, in Inghilterra. Tutto facile per il Brentford, che si è imposto con uno 0-5 senza appello sul campo del Grimsby. Jensen, Lewis-Potter e Nelson portano le Api all'intervallo già con il risultato in ghiaccio, mentre nella ripresa c'è stata gloria anche per Carvalho e Collins. Vince ai calci di rigore il Fulham dopo aver concluso i 120 minuti contro Wycombe in pareggio per 1-1. Dagli undici metri è il portiere Lecomte a salvare i suoi, respingendo tre penalty degli avversari. Trionfa infine 1-2 il Cardiff sul campo del Wrexham di Ryan Reynolds. Domani le altre cinque gare che chiuderanno gli ottavi della competizione.

Questo il programma di Carabao Cup

Martedì 28 ottobre

Grimsby - Brentford 0-5

Wycombe - Fulham 5-6 d.c.r.

Wrexham - Cardiff 1-2