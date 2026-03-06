La UEFA punisce il Real: il saluto nazista del tifoso costa 15.000 euro di multa e non solo

La UEFA ha sanzionato il Real Madrid per comportamenti discriminatori dei suoi tifosi durante il ritorno di Champions League contro il Benfica. Il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina dell’ente europeo ha ordinato la chiusura parziale del Santiago Bernabéu per 500 posti nella Grada Sur Inferior, da applicarsi solo in caso di recidiva entro un anno, e ha inflitto una multa di 15.000 euro al club.

La decisione arriva dopo che un tifoso era stato ripreso dalle telecamere prima dell’inizio del match mentre eseguiva un saluto nazista. La sicurezza del Real Madrid lo ha immediatamente identificato ed espulso dallo stadio. Il club spagnolo, in un comunicato, ha condannato fermamente l’episodio: "Il Real Madrid condanna gesti e manifestazioni che incitano alla violenza e all’odio nello sport e nella società". Nonostante la condanna pubblica, la UEFA ha ritenuto necessario applicare la sanzione per scoraggiare comportamenti simili in futuro.

Il provvedimento resta sospeso per un anno, ma prevede che in caso di nuovo episodio di natura razzista o discriminatoria, il Real Madrid dovrà chiudere parzialmente lo stadio nel prossimo match di Champions League in casa.