Dortmund, Real e altre big su Schlotterbeck. Il ds: "Nostra offerta di rinnovo attestato di stima"

La partita a carte coperte per il futuro di Nico Schlotterbeck prosegue. Sulla questione è intervenuto un altro dirigente di alto livello del Borussia Dortmund per fare chiarezza sulla situazione contrattuale del difensore centrale classe '99 in scadenza tra un anno con il club tedesco. "Al pubblico le trattative potrebbero sembrare lunghe, ma per un giocatore di questo calibro, che deve prendere una decisione così significativa, non è nulla di straordinario", ha dichiarato Lars Ricken, direttore sportivo del BVB, in un'intervista a Funke in merito al possibile rinnovo del giocatore.

I colloqui per il rinnovo si trascinano ormai da mesi e Schlotterbeck esita a firmare, questo - secondo diversi media tedeschi - perché il Real Madrid e altri top club d'Europa sarebbero fortemente interessati a Schlotterbeck. "Posso dirvi una cosa: la nostra offerta è un assoluto attestato di stima nei confronti delle capacità di Nico", ha sottolineato il diesse del Borussia Dortmund. Dunque una proposta sul tavolo da parte dei gialloneri c'è, resta al centrale la mossa successiva.

Schlotterbeck ha ribadito più volte di voler vincere titoli nella sua carriera e sta valutando se tali obiettivi siano raggiungibili con il BVB. Secondo Sport Bild, il 26enne tedesco vorrebbe prendere una decisione definitiva entro metà marzo, mentre un compromesso per rimanere potrebbe consistere nell'inserimento di una clausola rescissoria.