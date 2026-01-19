LaLiga, il Siviglia torna a muovere la classifica dopo 4 ko di fila: 2-2 in rimonta all'Elche

Dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato e Copa del Rey, il Siviglia torna a fare punti. Il sodalizio andaluso conquista un pareggio in rimonta in casa dell'Elche grazie alla doppietta di Adams (75', 91'), utile a recuperare il doppio vantaggio dei padroni di casa firmato da Febas (14') e Valera (55'). Con questo pari l'Elche raggiunge Girona e Real Sociedad al nono posto, mentre il Siviglia raggiunge il Maiorca al quattordicesimo.

Venerdì 16 gennaio

Espanyol - Girona 0-2

Sabato 17 gennaio

Real Madrid - Levante 2-0

Maiorca - Athletic Club 3-2

Osasuna - Real Oviedo 3-2

Real Betis - Villarreal 2-0

Domenica 18 gennaio

Getafe - Valencia 0-1

Atletico Madrid - Alaves 1-0

Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0

Real Sociedad - Barcellona 2-1

Lunedì 19 gennaio

Elche - Siviglia 2-2

Questa la classifica de LaLiga

1. Barcellona — 49 punti (20 partite giocate)

2. Real Madrid — 48 (20)

3. Villarreal — 41 (19)

4. Atlético Madrid — 41 (20)

5. Espanyol — 34 (20)

6. Betis — 32 (20)

7. Celta Vigo — 32 (20)

8. Atletico Bilbao — 24 (20)

9. Girona — 24 (20)

10. Real Sociedad — 24 (20)

11. Elche — 24 (20)

12. Osasuna — 22 (20)

13. Rayo Vallecano — 22 (20)

14. Mallorca — 21 (20)

15. Getafe — 21 (20)

16. Siviglia — 21 (20)

17. Valencia — 20 (20)

18. Alavés — 19 (20)

19. Levante — 14 (19)

20. Real Oviedo — 13 (20)