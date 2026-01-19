LaLiga, il Siviglia torna a muovere la classifica dopo 4 ko di fila: 2-2 in rimonta all'Elche
Dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato e Copa del Rey, il Siviglia torna a fare punti. Il sodalizio andaluso conquista un pareggio in rimonta in casa dell'Elche grazie alla doppietta di Adams (75', 91'), utile a recuperare il doppio vantaggio dei padroni di casa firmato da Febas (14') e Valera (55'). Con questo pari l'Elche raggiunge Girona e Real Sociedad al nono posto, mentre il Siviglia raggiunge il Maiorca al quattordicesimo.
Venerdì 16 gennaio
Espanyol - Girona 0-2
Sabato 17 gennaio
Real Madrid - Levante 2-0
Maiorca - Athletic Club 3-2
Osasuna - Real Oviedo 3-2
Real Betis - Villarreal 2-0
Domenica 18 gennaio
Getafe - Valencia 0-1
Atletico Madrid - Alaves 1-0
Celta Vigo - Rayo Vallecano 3-0
Real Sociedad - Barcellona 2-1
Lunedì 19 gennaio
Elche - Siviglia 2-2
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona — 49 punti (20 partite giocate)
2. Real Madrid — 48 (20)
3. Villarreal — 41 (19)
4. Atlético Madrid — 41 (20)
5. Espanyol — 34 (20)
6. Betis — 32 (20)
7. Celta Vigo — 32 (20)
8. Atletico Bilbao — 24 (20)
9. Girona — 24 (20)
10. Real Sociedad — 24 (20)
11. Elche — 24 (20)
12. Osasuna — 22 (20)
13. Rayo Vallecano — 22 (20)
14. Mallorca — 21 (20)
15. Getafe — 21 (20)
16. Siviglia — 21 (20)
17. Valencia — 20 (20)
18. Alavés — 19 (20)
19. Levante — 14 (19)
20. Real Oviedo — 13 (20)