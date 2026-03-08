Il Siviglia di Almeyda smuove ancora la bassa classifica: 1-1 con il Rayo, salvezza più vicina
Il Siviglia dell'ex Lazio ed Inter Matias Almeyda (che è ancora squalificato) ha pareggiato 1-1 contro il Rayo Vallecano nella sfida valida per la 27esima giornata di Liga spagnola. Si tratta del quinto risultato utile consecutivo del Siviglia, che ha pareggiato in 4 delle ultime 5 partite. Smuovendo così ulteriormente la propria classifica ed avvicinandosi alla salvezza.
Al gol di Adams per il Siviglia dopo 13 minuti, ha risposto al 50' Espino per il Rayo Vallecano. Vediamo di seguito tutti i risultati
Questo il programma della 27^ giornata
Venerdì 6 marzo
Celta Vigo - Real Madrid 1-2
Sabato 7 marzo
Osasuna - Maiorca 2-2
Levante - Girona 1-1
Atletico Madrid - Real Sociedad 3-2
Athletic Club - Barcellona 0-1
Domenica 8 marzo
Villarreal - Elche 2-1
Getafe - Real Betis 2-0
Siviglia - Rayo Vallecano 1-1
Valencia - Alaves ore 21:00
Lunedì 9 marzo
Espanyol - Real Oviedo ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona — 67 punti (27 partite giocate)
2. Real Madrid — 63 (27)
3. Atletico Madrid — 54 (27)
4. Villarreal — 54 (27)
5. Betis — 43 (27)
6. Celta Vigo — 40 (27)
7. Espanyol — 36 (26)
8. Real Sociedad — 35 (27)
9. Getafe — 35 (27)
10. Atletico Bilbao — 35 (27)
11. Osasuna — 34 (27)
12. Girona — 31 (27)
13. Rayo Vallecano — 31 (27)
14. Siviglia — 31 (26)
15. Valencia — 29 (26)
16. Alavés — 27 (26)
17. Elche — 26 (27)
18. Mallorca — 25 (27)
19. Levante — 22 (27)
20. Real Oviedo — 17 (26)