Addio Superlega, Tebas punzecchia Perez: "Ha riscritto ciò che ha detto 90 giorni fa"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, si è così espresso a seguito della decisione del Real Madrid di ritirarsi dalla Superlega. Il club presieduto da Florentino Pérez era l'ultimo superstite del progetto originario che prevedeva 12 squadre, che ricordiamo erano: Real Madrid, Barcellona e Atlético per la Spagna; Milan, Inter e Juventus per l'Italia; Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham, Liverpool e Chelsea per l'Inghilterra.

"Meno di 90 giorni fa, Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) sosteneva che raggiungere un accordo con la UEFA fosse poco meno di una capitolazione. Ora inizia la solita fase: i portavoce costruiscono la narrazione in modo che una ritrattazione appaia come una vittoria strategica. Il problema non è cambiare. È negare che ci sia stato un cambiamento. Quando hai una vera leadership, non hai bisogno di riscrivere ciò che hai detto 90 giorni fa. Una competizione uno contro uno era impossibile ", ha scritto sui suoi social media.