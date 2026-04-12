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Addio al Borussia Dortmund in estate, Brandt: "Ci sono molte idee, non escludo nulla"

Addio al Borussia Dortmund in estate, Brandt: "Ci sono molte idee, non escludo nulla"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 11:12Calcio estero
Yvonne Alessandro

Julian Brandt lascerà il Borussia Dortmund in estate dopo sette anni insieme. La rivelazione era già stata data dalla dirigenza giallonera, per il trequartista 29enne è arrivato il momento di levare le tende e cambiare casa, ma nonostante il lungo matrimonio non sente già la mancanza: "Devo essere onesto, non sono così sentimentale. Sicuramente si avverte una leggera nostalgia, ma non mi sento affatto in una sorta di tour d'addio", le prime parole rilasciate a Sky Sports DE dopo la sconfitta incassata dal Bayer Leverkusen (0-1) in casa.

"Mi diverte giocare qui. Mi diverte giocare in altri stadi. Fondamentalmente mi diverte esercitare questa professione. Prima o poi nella vita tutto finisce", l'aggiunta del giocatore tedesco. Per il momento però non è ancora nota la futura meta di Brandt: "Ci sono molte idee. Non tutte le idee sono buone, ma ce ne sono molte", ha confidato. "Non bisogna nemmeno affrettare le cose". In scadenza il prossimo 30 giugno, il 29enne potrebbe già mettersi al tavolo e discutere del futuro con altri club.

Ma preferisce un'altra via, più corretta nei confronti del Borussia Dortmund: "Bisogna concludere in modo pulito e poi si avrà abbastanza tempo per riflettere su come procedere. Ma non mi preoccupo né ci penso affatto". E se ci sia la possibilità di rimanere in Bundesliga e in patria, Brandt risponde: "Fondamentalmente non voglio escludere nulla. Ci sono cose che preferisco e cose che, al momento, tendo a non preferire. Ho un paio di pensieri, ma ogni cosa a suo tempo".

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