Atletico Madrid ko, ma Boñar emoziona: debutto con gol e lacrime per il classe 2005

Se non fosse stato per la sconfitta, sarebbe stata una notte da sogno a tutto tondo. Ma alla fine Javier Boñar ha vissuto lo stesso momenti incancellabili con il debutto da titolare per la prima volta con l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone: contro il Siviglia al "Sánchez-Pizjuán" il terzino destro spagnolo di 20 anni non solo ha esordito, ma ha segnato il gol del momentaneo pareggio (1-1) con un bel colpo di testa. Attimi, al netto della sconfitta (1-2), che lo hanno emozionato fortemente.

"Lavoro qui da molti anni. Ho passato momenti difficili in questo club e credo di meritarmelo", ha dichiarato ai microfoni di Movistar, lasciandosi andare in un pianto liberatorio e di soddisfazione al contempo. "Grazie a tutte le persone che mi sostengono, questo è per loro". Segnata la prima rete alla prima apparizione con l'Atletico, Bonar ha ringraziato per il gol un suo compagno della seconda squadra (Julio Diaz) autore dell'assist vincente.

"È la squadra del mio cuore, voglio sempre vincere. Il gol è stato un'azione che proviamo sempre in allenamento, grazie a Julio per il passaggio. Sono triste per non aver vinto. Sarebbe stato il giorno più felice della mia vita se avessimo vinto", ha aggiunto il terzino destro classe 2005 dopo la prima volta tra esordio e rete personale. Boñar infine ha svelato quando ha saputo che sarebbe stato titolare: "Abbiamo fatto la riunione tecnica alle sette; allenandomi sapevo che in qualsiasi momento sarei potuto entrare e che avrei fatto bene. Ringrazio il club e il mister per l'opportunità e la fiducia". Non solo Barcellona e Real Madrid guardano al futuro, anche l'Atletico Madrid non si fa alcun problema a puntare sui propri prodotti del vivaio.