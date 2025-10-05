Lione rimontato nel finale, la delusione di Greif: "Dovevamo gestire meglio, è frustrante"

Dominik Greif, portiere slovacco dell’Olympique Lione, non ha nascosto la sua delusione dopo la sconfitta subita negli ultimi minuti contro il Tolosa (1-2). Nonostante una prestazione solida per tutta la partita, il numero uno dei Gones ha evidenziato la mancanza di controllo della squadra nel finale, sottolineando la necessità di una reazione collettiva dopo la sosta internazionale.

"Siamo frustrati, avremmo dovuto portare a casa i tre punti stasera. Oggi non abbiamo avuto fortuna, ma ci sono molte cose da analizzare. Eravamo a cinque minuti dalla vittoria e dobbiamo essere capaci di gestire meglio la fine della partita, di non perdere palloni così importanti. Avevamo la qualità per vincere, ed è proprio questo che rende la sconfitta ancora più frustrante", ha dichiarato Greif con lucidità.

Il portiere ha poi aggiunto un messaggio di fiducia e determinazione: "Dobbiamo continuare a lavorare e soprattutto non mollare. Analizzeremo la partita, correggeremo gli errori e torneremo più forti dopo la sosta". Con queste parole, Greif incarna la delusione del Lione ma anche la volontà di rialzarsi subito, sottolineando come il gruppo sia consapevole dei propri errori e pronto a prepararsi al meglio per il proseguimento della stagione.