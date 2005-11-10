LaLiga, il Valencia la riprende: 2-2 al Racing Santander, con qualche rammarico

Finisce in parità e con un 2-2 la partita della sera dell'El Sardinero tra Racing Santander e Valencia. I padroni di casa hanno dimostrato un maggiore controllo del gioco e probabilmente rincaseranno con qualche rimpianto per il numero di tiri (11) in porta, a differenza degli avversari blanquinegres (solamente 2).

Alla fine entrambe le formazioni della Liga si spartiscono un punto, smuovendo la classifica nelle zone basse. Il marocchino Yassir Zabiri, centravanti della neopromossa Santander, è andato di nuovo a segno e si è portato a quota 7 centri nel massimo campionato spagnolo. Al pari di Lamine Yamal, Kylian Mbappé e Sergio Camello (Rayo Vallecano).

L’8ª giornata de LaLiga

Venerdì 9 ottobre

Malaga - Espanyol 1-1

Sabato 10 ottobre

Rayo Vallecano - Athletic Club sospesa

Alaves - Atletico Madrid 1-2

Barcellona - Getafe 3-0

Real Madrid - Villarreal 1-0

Domenica 11 ottobre

Elche - Celta Vigo 0-0

Real Sociedad - Deportivo De A Coruna 3-2

Real Betis - Osasuna 5-2

Racing Santander - Valencia 2-2

Lunedì 12 ottobre

Levante - Siviglia ore 21:00

La classifica de LaLiga

1. Barcellona 24 punti (8 partite)

2. Atletico Madrid 19 (8)

3. Betis Siviglia 19 (8)

4. Real Madrid 18 (8)

5. Siviglia 13 (7)

6. Real Sociedad 13 (8)

7. Alaves 11 (8)

8. Deportivo La Coruña 10 (8)

9. Celta Vigo 8 (8)

10. Athletic Bilbao 8 (6)

11. Villarreal 8 (8)

12. Espanyol 8 (8)

13. Rayo Vallecano 8 (7)

14. Getafe 8 (8)

15. Osasuna 8 (8)

16. Racing Santander 8 (8)

17. Elche 6 (8)

18. Levante 5 (8)

19. Valencia 54 (6)

20. Malaga 4 (8)

La classifica marcatori

12 gol - Raphinha (Barcellona)

7 gol - Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcellona), Camello (Rayo Vallecano), Zabiri (Racing Santander)

6 gol - Roberto Fernandez (Espanyol)