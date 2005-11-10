L'incredibile statistica di Mbappé: a segno contro tutte le squadre affrontate nella Liga

Mancava solo il Racing Santander, ma domenica pomeriggio – nella vittoria per 3-0 del Real Madrid – anche questo club spagnolo è stato punito da Kylian Mbappé. Con il rigore trasformato all’11°, che ha dato il là al successo dei Blancos, il classe ‘98 ha fatto registrare una statistica davvero impressionante: aver segnato almeno un gol a tutte le squadre affrontate ne LaLiga da quando è sbarcato a Madrid. Il Racing, promosso al termine della scorsa stagione, è infatti il ventiquattresimo club contro cui Mbappé va a segno.

Il prossimo obiettivo

Mbappé nella sua esperienza al Real ha messo a segno 101 reti in 117 presenze di campionato e punta già il prossimo obiettivo, ovvero un’altra neo-promossa come il Deportivo A Coruña. Fra circa un mese il francese infatti potrebbe ritoccare la statistica di cui sopra andando a cercare il gol contro un’altra squadra contro cui ancora non l’ha trovata come quella galiziana.