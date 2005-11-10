Il CTA sconfessa l'arbitro di Racing-Real: "Il rigore di Prati su Mbappé non c'era"

Il successo del Real Madrid contro il Racing Santander continua a far discutere. Il Comitato Tecnico degli Arbitri spagnolo ha infatti riconosciuto che il rigore concesso a Kylian Mbappé nella sfida dell'11ª giornata di Liga è stato assegnato erroneamente.

Attraverso il programma "Tiempo de Revisión" della Federazione spagnola, il CTA ha analizzato l’episodio giudicando sbagliata la decisione dell’arbitro José Luis Munuera. Secondo l’organismo arbitrale, il VAR avrebbe dovuto richiamare il direttore di gara al monitor per rivedere l’azione: "Non è rigore. Manca un chiaro rapporto causa-effetto. È un errore chiaro e manifesto dell’arbitro, il VAR sarebbe dovuto intervenire", la valutazione del CTA.

L’episodio era nato da un contrasto in area tra Mbappé e Matteo Prati: il francese aveva cercato di superare il difensore italiano, che aveva allargato il braccio all’altezza del busto dell’attaccante. Nonostante le proteste del Racing, Munuera aveva confermato la decisione e il VAR non era intervenuto. Dal dischetto Mbappé aveva trasformato il penalty, contribuendo al successo del Real Madrid per 3-0, completato dalle reti di Bellingham e Diomande. Un risultato che ha permesso ai Blancos di salire a quota 27 punti in classifica, alle spalle di Barcellona e Atletico Madrid.