LaLiga, un Remiro disastroso condanna la Real Sociedad: vittoria-spettacolo del Racing
Pierpaolo Matrone
Vittoria spettacolare per il Racing Santander, che supera 3-2 la Real Sociedad al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. I padroni di casa partono fortissimo e trovano il doppio vantaggio nei primi dieci minuti grazie a uno scatenato Zabiri. L'attaccante marocchino sblocca il risultato sfruttando un assist di Iker Luque, poi firma la doppietta approfittando di un clamoroso errore in impostazione del portiere Álex Remiro. La Real Sociedad prova a reagire, ma deve fare i conti con gli interventi di Aguirrezabala. Prima dell'intervallo, però, Mikel Oyarzabal accorcia le distanze con una splendida conclusione all'incrocio dei pali.
Guedes completa la rimonta, ma Canales regala la vittoria al Racing
La formazione allenata da Pellegrino Matarazzo riesce a completare la rimonta grazie alla rete di Gonçalo Guedes, riportando il risultato in equilibrio dopo il terribile avvio. La gioia degli ospiti dura però poco: Remiro commette un altro errore, provocando un calcio di rigore con un intervento su Zabiri. Dal dischetto Sergio Canales non sbaglia e firma il definitivo 3-2. Nel finale la Real Sociedad cerca disperatamente il pareggio, ma spreca diverse opportunità, compresa una clamorosa occasione capitata a Oskarsson. Il Racing Santander conquista così tre punti preziosi davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti pagano a caro prezzo gli errori difensivi e la scarsa concretezza sotto porta.
Il programma de LaLiga
Venerdì 20 novembre
Athletic Club - Espanyol 0-1
Sabato 21 novembre
Alaves - Deportivo A Coruna 3-1
Rayo Vallecano - Valencia 0-1
Siviglia - Real Betis 1-1
Real Madrid - Celta Vigo 2-1
Domenica 22 novembre
Barcellona - Villarreal 3-2
Racing Santander - Real Sociedad 3-2
Osasuna - Malaga ore 18:30
Getafe - Atletico Madrid ore 21:00
Lunedì 23 novembre
Levante - Elche ore 21:00
La classifica
1. Barcellona – 36 punti (13 partite giocate)
2. Real Madrid – 33 punti (13)
3. Atlético Madrid – 28 punti (12)
4. Betis – 27 punti (13)
5. Real Sociedad – 22 punti (12)
6. Siviglia – 19 punti (13)
7. Athletic Club – 16 punti (12)
8. Alavés – 16 punti (13)
9. Villarreal – 15 punti (13)
10. Espanyol – 15 punti (13)
11. Deportivo – 15 punti (13)
12. Racing Santander – 14 punti (12)
13. Celta Vigo – 13 punti (13)
14. Rayo Vallecano – 12 punti (12)
15. Getafe – 12 punti (12)
16. Osasuna – 12 punti (12)
17. Valencia – 12 punti (13)
18. Levante – 11 punti (12)
19. Elche – 10 punti (12)
20. Málaga – 5 punti (12)