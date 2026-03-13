Campagna elettorale a Barcellona, Laporta: "Font promette Haaland? L'agente ha smentito"

Tempo di campagna elettorale in casa Barcellona, dove Font e Laporta si contendono l'elezione alla presidenza del club. In queste settimane le promesse da parte dei due hanno coinvolto anche il calciomercato, con il nome di Erling Haaland usato dal primo per attrarre evidentemente consensi.

Laporta però, anche nel secondo faccia a faccia con il rivale avvenuto ieri, ha fatto notare: "Font parla di Haaland? L'agente ha già smentito, questa cosa gli si è ritorta contro. Ha criticato un progetto che funziona, con Deco dirigente e Flick in panchina. La squadra che vediamo oggi è frutto del merito di Deco, la squadra ha conquistato i tifosi".

A queste parole Font ha risposto rilanciando ancora l'ipotesi Haaland, ma Laporta ha controbattuto: "Non hai senso della vergogna. Dovresti stare zitto. L'agente ha smentito".