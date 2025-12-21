Botafogo, chi al posto di Davide Ancelotti? Prende quota il nome di un ex Porto

Il Botafogo è ancora alla ricerca dell’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo in panchina dopo la separazione da Davide Ancelotti. La prima scelta del club di Rio de Janeiro, Rafael Guanaes del Mirassol e premiato come miglior tecnico del campionato brasiliano 2025, ha declinato la proposta, costringendo la dirigenza a rivedere la short list.

Secondo quanto riportato da Globoesporte, uno dei profili che sta raccogliendo consensi interni è quello di Martín Anselmi. L’ex allenatore del Porto piace per il suo stile offensivo, per l’abitudine a lavorare in contesti ad alta pressione e per un curriculum internazionale che convince anche il proprietario del club, John Textor.

Anselmi, però, non è l’unico nome sul tavolo. Textor sta valutando almeno altri sei candidati e avvierà i primi colloqui a partire da lunedì, con l’obiettivo di stringere i tempi: il Botafogo vuole chiudere rapidamente per evitare di perdere ulteriore terreno nella programmazione della stagione. Prima dell’esperienza al Porto, l’allenatore argentino ha guidato Cruz Azul, Independiente del Valle e Unión La Calera, oltre ad aver già conosciuto il calcio brasiliano come vice di Miguel Ángel Ramírez all’Internacional nel 2021.