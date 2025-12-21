Neymar 'chiama' Ancelotti: “Faremo l’impossibile per riportare il Mondiale in Brasile”

Tra riabilitazione, speranze e promesse pronunciate davanti al pubblico, Neymar non smette di guardare avanti. Dopo l’operazione al ginocchio sinistro, resa necessaria per aver stretto i denti e aiutato il Santos a conquistare la permanenza nel massimo campionato brasiliano, il fuoriclasse verdeoro continua a coltivare un obiettivo chiarissimo: tornare protagonista con la Nazionale e puntare dritto al Mondiale 2026, dopo l’ultima apparizione con il Brasile nell’ottobre 2023.

Nelle prime ore di domenica, l’attaccante è salito a sorpresa sul palco durante uno show del cantante Thiaguinho, prendendo la parola davanti a una folla entusiasta. “Volevo dirti che… faremo l’impossibile per portare la Coppa del Mondo in Brasile, ok?”, ha detto Neymar, accendendo l’entusiasmo del pubblico. Poi ha aggiunto un messaggio diretto allo staff tecnico: “L’impossibile è possibile. Ehi, Ancelotti, aiutaci”, ha concluso sorridendo, chiamando in causa il commissario tecnico Carlo Ancelotti.

Parole che raccontano ambizione e fiducia, nonostante una stagione tutt’altro che semplice. Il ritorno al Santos è stato segnato da problemi fisici e stop ripetuti, ma nel finale Neymar è riuscito a incidere: 11 gol e 4 assist in 28 presenze complessive, per circa 2.000 minuti giocati. Numeri che testimoniano una crescita graduale, soprattutto nella seconda parte dell’annata.