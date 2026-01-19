Le prime parole di Guehi al Manchester City: "Arrivo nel miglior club di Premier League"

Comincia ufficialmente l’avventura di Marc Guéhi con la maglia del Manchester City. Il difensore inglese, arrivato dal Crystal Palace per circa 20 milioni di sterline, ha parlato per la prima volta da nuovo giocatore dei Citizens, raccontando tutta la sua soddisfazione per un trasferimento che considera una tappa fondamentale della propria carriera.

Il centrale classe 2000 non ha nascosto l’orgoglio per l’approdo all’Etihad: “Sono davvero felice e incredibilmente orgoglioso di essere un giocatore del Manchester City. Questo trasferimento rappresenta il coronamento di tutto il duro lavoro che ho fatto finora”. Parole che raccontano l’emozione di chi sente di aver raggiunto uno degli obiettivi più importanti della propria crescita professionale.

Guéhi sa bene di essere approdato in un contesto d’élite: “Ora sono nel miglior club d’Inghilterra e faccio parte di una squadra di giocatori incredibile. È bello poterlo dire”. Ma l’ambizione non si ferma qui. “Voglio crescere come calciatore e come persona e so che in questo club posso farlo. Il calcio mi ha dato tantissimo e poter continuare il mio percorso al City è un momento speciale anche per la mia famiglia”.

Ora testa al campo: “Non vedo l’ora di iniziare, conoscere i compagni, lavorare duro e capire cosa si aspetta l’allenatore da me. Voglio dimostrare ai tifosi cosa so fare”.