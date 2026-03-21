Lefort debutterà in Nazionale a 32 anni: battesimo di fuoco in Argentina-Mauritania?

Una prima convocazione internazionale a 32 anni: è il traguardo inatteso di Jordan Lefort, difensore titolare dell’Angers, chiamato dalla nazionale mauritana per il raduno di marzo. Nato a Champigny-sur-Marne, Lefort ha potuto ottenere il passaporto mauritano grazie alla moglie: "Mia moglie è mauritana, quindi tutta la mia famiglia acquisita ha questa nazionalità. Avevamo già fatto i passaporti per i miei figli, che sono stati naturalizzati, e abbiamo seguito lo stesso procedimento per me, con successo", ha spiegato il giocatore a Ligue1+, dopo la sconfitta dell’Angers contro il Lens (5-1).

Questa convocazione gli offrirà un debutto di lusso: la Mauritania affronterà l’Argentina il 27 marzo, allo stadio La Bombonera di Buenos Aires. "Dal momento in cui il mio passaporto è diventato valido, sono selezionabile. E il commissario tecnico ha scelto di convocarmi", ha aggiunto Lefort.

Formatosi ad Amiens, Lefort aveva già giocato in Ligue 1 tra il 2018 e il 2020 con il club picardo. Dopo esperienze in Svizzera e al Paric FC, è arrivato ad Angers nel 2023, diventando subito un punto fermo della difesa. Dalla scorsa stagione non ha saltato nemmeno una partita di campionato, inanellando una serie impressionante di 61 gare consecutive in Ligue 1, a dimostrazione della sua affidabilità e continuità. Il debutto contro l’Argentina rappresenterà quindi non solo una sfida di prestigio, ma anche il coronamento di una carriera costruita con dedizione e costanza.