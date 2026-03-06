Leonardo al Flamengo, il presidente scarta l'ipotesi: l'ex Milan "porterebbe problemi"

Svincolato sul mercato dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain nel 2022, Leonardo è finito nei radar del Flamengo per sostituire José Boto, la cui posizione nel club carioca è sempre più precaria e che potrebbe lasciare la direzione sportiva nei prossimi giorni. Eppure, a discapito delle indiscrezioni riportate in Brasile, ESPN garantisce che l'ex direttore tecnico del Milan al momento non è un'opzione per Luiz Eduardo Baptista, ossia il presidente della società rossonera.

Il nome del dirigente brasiliano di 56 anni era emerso in orbita Rubro-Negro già alla fine del 2025, periodo in cui vi era incertezza sul rinnovo di contratto di José Boto. Invece alcune persone di fiducia avrebbero sconsigliato il profilo di Leonardo perché non ideale, poiché rischierebbe di portare "più problemi che soluzioni", la specifica riportata. Il presidente è consapevole che il nome del brasiliano circoli ancora dietro le quinte, ma non vi è alcun interesse concreto al momento.

Il piano A sarebbe invece Edu Gaspar, attualmente al Nottingham Forest. Il numero uno del Flamengo e il Global Sports Director dei Tricky Trees si sono già incontrati a cena a Doha, in Qatar, durante la Coppa Intercontinentale. Non si è trattato di una vera trattativa, ma di uno scambio di idee. La via è stata tracciata, ma i tempi di percorrenza sarebbero tutt'altro che rapidi visto che la risoluzione del contratto con il club di Evangelos Marinakis pare più complessa del previsto per pendenze con club di diversi paesi. Ed Edu Gaspar al tempo stesso non sarebbe del tutto convinto di voler tornare in Brasile in questo momento.