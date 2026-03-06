FA Cup, il Liverpool si vendica subito: 3-1 al Wolverhampton, Slot dritto ai quarti di finale
È finita! Il Liverpool prenota il suo posto tra le magnifiche otto della FA Cup: i Wolves non sono riusciti a ripetere l'impresa infrasettimanale, cadendo per 1-3 al Molineaux: Robertson (gol e assist), Salah e Curtis Jones hanno spento i sogni di gloria degli avversari e portato i Reds dritti ai quarti di finale.
Il risultato
Wolverhampton - Liverpool 1-3
51' Robertson (L), 53' Salah (L), 74' Jones (L), 90'+1 Hwang Hee-Chan (W)
Formazioni ufficiali
Wolves (): Johnstone, Tchatchoua, Mosquera, S Bueno, Toti, H Bueno, J Gomes, A Gomes, Bellegarde, Mane, Arokodare,
A disposizione: Bentley, Lima, Doherty, Krejci, Wolfe, R Gomes, Edozie, Hwang, Armstrong.
Allenatore: Edwards.
Liverpool (4-3-3): Alisson; Jones, Gomez, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Gakpo, Ngumoha, Salah.
A disposizione: Mamardashvili, Konate, Kerkez, Wirtz, Chiesa, Ekitike, Frimpong, Nyoni, Morrison.
Allenatore: Slot.
FA Cup, programma ottavi di finale
Venerdì 6 marzo
Wolves - Liverpool 1-3
Sabato 7 marzo
Mansfield - Arsenal
Wrexham - Chelsea
Newcastle - Manchester City
Domenica 8 marzo
Fulham - Southampton
Port Vale - Sunderland
Leeds - Norwich
Lunedì 9 marzo
West Ham - Brentford
*qualificate al turno successivo
